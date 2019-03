High-tech u tvojoj kuhinji

Zaboravite na tone prljavog posuđa, ali i na grube ruke. Ima netko tko će sve to obaviti umjesto vas

Electrolux zna kako savršeno, brzo i pametno oprati posuđe

Imate velike planove za rođendansku večeru na kojoj će biti 15-ak ljudi. Jelovnik koji ste osmislili prilično je kompliciran: za hladno predjelo carpaccio od hobotnice, za toplo predjelo rižoto od morskih plodova, za glavno jelo file brancina na pjenici od krumpira, a za desert cheesecake. Naravno, uz svako jelo planirate servirati i drugo vino. Ukratko, koristit ćete brdo posuđa – tanjura, čaša, pribora za jelo, zdjelica, lonaca... Gosti još nisu ni došli, a vama već pada mrak na oči kada se sjetite kako će izgledati vaša kuhinja kada oni odu. Niste jedini ako tako mislite.

Pametne Electrolux perilice za posuđe

Istraživanja pokazuju kako je pranje posuđa na vrhu top liste omraženih kućanskih poslova. Nema mjesta za brigu ako nabavite pravu perilicu za posuđe. Malo smo istražili ponudu modela na našem tržištu i otkrili Electrolux perilice posuđa koje svojim inovativnim rješenjima stvarno olakšavaju život.

Prvo što nam je upalo u oči jest Electrolux sustav ComfortLift®, najnovija tehnologija u području perilica posuđa koja svakodnevnu obvezu pranja posuđa čini mnogo ugodnijom.

Jedino Electrolux perilice imaju ovaj sustav koji omogućuje jednostavniji pristup posuđu na najpraktičniji način dosad. Jedinstveni mehanizam omogućuje nježno podizanje donje u visinu gornje košare, što olakšava slaganje i spremanje posuđa.

Posuđe bez ijedne mrlje

Ono što najviše mrzimo nakon pranja posuđa u perilici su bijele mrlje koje znaju ostati posebno na čašama. Ali Electrolux je riješio i taj problem uz pomoć funkcije automatskog otvaranja vrata radi sušenja posuđa. Njihova praktična tehnologija zove se AirDry, a jednostavno rečeno radi ovako: svaki ciklus perilice posuđa završava se uz dašak svježeg zraka. Jedinstvenost ove tehnologije na tržištu je u tome da jedino Electrolux perilice posuđa automatski otvaraju vrata u posljednjem dijelu faze sušenja, bez vaše pomoći.

Da bi vam apsolutno sve kod pranja posuđa bilo pod kontrolom, tu je i Electrolux diskretna funkcija TimeBeam ili BeamOnFloor koja će vas svjetlosnim indikatorom obavijestiti o fazi ciklusa tako što će je prikazati na vašem podu.

Jako prljavo posuđe? Nema problema

Jedna od onih mrskih stvari kod stavljanja prljavog posuđa u perilicu je "pretpranje" u sudoperu. Zamislite, sada više ni to ne morate! Zato što je Electrolux tehnologija SprayZone upravo osmišljena za intenzivno čišćenje posuđa, bez namakanja. Kako radi? Snažan pritisak vode u posebno namijenjenom i označenom dijelu u donjoj košari perilice (četvrtina košare gore desno) omogućuje uklanjanje svih mrlja, od tvrdokornih zapečenih ostataka do masnoće. Čisteći snažno samo na tom dijelu čuva ostalo posuđe od oštećenja nastalih upotrebom jakog mlaza. Uz to, su se nalazi i Satelitska mlaznica. Jedinstveno dizajnirana donje mlaznice osigurava učinkovito pranje i ispiranje svaki put. Dvostruki rotirajući mehanizam ima tri puta veću pokrivenost raspršivanja od standardne mlaznice. Tako voda dopire i do najtežih kutova te posuđe ostavlja čistim.

Ušteda struje i vode

U Electrolux perilicama za posuđe ima još nešto moćno što štedi vodu i struju - Inverter motor (BLCD), Sensorlogic Senzor i AutoFlex program. Inverter motor je vrsta motora koji nema fizički kontakt (četkice) između rotirajućeg i statičnog dijela. Najveća prednost inverter motora je 50% veća učinkovitost, manje zagrijavanje te smanjena buka.

Sensorlogic Senzor nije ništa manje važan. On u perilici posuđa mjeri vrstu i količinu nečistoća u vodi kao i količinu posuđa za pranje u svakoj košari. S tim podacima AutoFlex program sam određuje intenzitet i trajanje ciklusa pranja kako bi osigurao najbolje rezultate pranja posuđa, u najkraćem vremenu i sa smanjenom potrošnjom energije i vode. Stoga nije ni čudno što Electrolux perilice posuđa imaju energetske certifikate učinkovitosti od A +++ što ćete definitivno osjetiti na računima za struju i vodu.

Super prilika

Priuštite sebi i svojim gostima više od samog obroka – ostavite nezaboravan dojam. Uz Electrolux aparate oslobodite svoju kreativnost, usudite se napraviti neočekivano i poslužite jela za pamćenje.

U razdoblju do 30. travnja 2019. godine kupite pećnicu, indukcijsku ploču ili perilicu posuđa koje sudjeluju u promociji, prijavite svoju kupnju OVDJE i na kućnu adresu poslat ćemo vam SPAR poklon karticu u iznosu od 400 ili 800 kuna po aparatu.